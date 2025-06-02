Защитник ФК «Орёл» сломал ногу на матче

2.6.2025 | 11:01 Новости, Спорт

Игра завершилась вничью.

Фото: www.fc-orel.ru

Драматичный эпизод произошёл накануне. «Орёл» принимал «Динамо-Спб» в рамках 10-го тура Второй лиги – дивизиона Б.

Игра завершилась вничью — 1:1. В конце футбольного поединка защитник «орлов» Илья Бобрышов получил травму. Футболиста унесли с поля на носилках.

На послематчевой конференции тренер клуба Евгений Поляков рассказал, что игрок сломал ногу.

«Честно, страшно было смотреть. Всю игру забыл», – поделился он.

На данный момент «Орёл» занимает в своей группе предпоследнюю позицию. На счету орловской команды — семь очков.

ИА «Орелград»


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