Защитник ФК «Орёл» сломал ногу на матче

Игра завершилась вничью.

Драматичный эпизод произошёл накануне. «Орёл» принимал «Динамо-Спб» в рамках 10-го тура Второй лиги – дивизиона Б.

Игра завершилась вничью — 1:1. В конце футбольного поединка защитник «орлов» Илья Бобрышов получил травму. Футболиста унесли с поля на носилках.

На послематчевой конференции тренер клуба Евгений Поляков рассказал, что игрок сломал ногу.

«Честно, страшно было смотреть. Всю игру забыл», – поделился он.

На данный момент «Орёл» занимает в своей группе предпоследнюю позицию. На счету орловской команды — семь очков.

ИА «Орелград»