На Орловщине дороги превратились в реку

Совершать обратное превращение пришлось «Дорожной службе».

Как рассказали в соцсетях предприятия, на этих выходных его сотрудники устраняли последствия ливневого дождя и сильного града. Непогода существенно ухудшила передвижение по автодорогам «Мценск — Высокое — Мелынь» и «Ядрино — Чахино».

«Дороги превратились в бурлящую реку», – поделились представители предприятия.

Технику «Дорожной службы» использовали, чтобы восстановить полотно, убрать ил и обеспечить проезд. Задачи были успешно выполнены.

ИА «Орелград»