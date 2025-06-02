На Орловщине дороги превратились в реку

2.6.2025 | 11:07 ЖКХ, Новости

Совершать обратное превращение пришлось «Дорожной службе».

Фото: vk.com/dorogis57

Как рассказали в соцсетях предприятия, на этих выходных его сотрудники устраняли последствия ливневого дождя и сильного града. Непогода существенно ухудшила передвижение по автодорогам «Мценск — Высокое — Мелынь» и «Ядрино — Чахино».

«Дороги превратились в бурлящую реку», – поделились представители предприятия.

Технику «Дорожной службы» использовали, чтобы восстановить полотно, убрать ил и обеспечить проезд. Задачи были успешно выполнены.

ИА «Орелград»


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