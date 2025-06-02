Мэрия Орла опровергла информацию о бесхозном Алёше

2.6.2025 | 15:50 Новости, Общество

За памятник сталевару отвечает профильное городское Управление.

Фото: vestiorel.ru

Ранее информация о том, что известный монумент, якобы, остался без присмотра официальных структур, появилась в социальных сетях (в частности, в сообществе «Город Орёл! Орловчане ВКонтакте»). Авторы публикации утверждали, что раньше о памятнике «заботился орловский завод» (очевидно, имея в виду ООО «ОСПАЗ»), но теперь Алёша, якобы, «остался без хозяина».

«Без официального статуса памятник может начать разрушаться», – сетовали авторы.

Эту информацию опровергли в мэрии. Как узнали «Вести-Орёл», когда-то памятник, действительно, находился в ведении Орловского сталепрокатного завода. Однако был передан муниципалитету ещё в 2002-м году.

«Скульптура «Металлург» давно стоит на балансе города и числится в Управлении муниципального имущества и землепользования Орла», – уточнила начальник управления по взаимодействию со СМИ мэрии Оксана Храмченкова. Демонтировать или переносить Алёшу никто не собирается.

ИА «Орелград»


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