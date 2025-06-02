Орловской области удалось остановить рост износа коммунальных сетей

Так считает руководитель департамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Сергей Латынин.

Чиновник выступил с докладом на заседании правительства 2 июня. Подготовка объектов ЖКХ к новому отопительному сезону будет проходить по новым правилам, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации. Начиная с 2025 года, муниципальные образования и теплоснабжающие организации обязаны ежегодно разрабатывать планы подготовки к отопительному сезону, в которые необходимо включать организационные и технические мероприятия, сроки их выполнения, результаты анализа прохождения трех прошлых отопительных периодов (в том числе погодные условия, аварийные ситуации). Практически всеми теплосетевыми организациями до 15 апреля, а муниципальными образованиями до 15 мая были утверждены планы подготовки и планы действий ликвидации аварийных ситуаций с публикацией в сети интернет, сообщил Сергей Латынин. В ходе создания документов по итогам 2024 года была проведена оценка износа объектов коммунальной инфраструктуры Орлвоской области.

«Износ в сфере водоснабжения составил 64,2%, в сфере водоотведения – 72,9%, в сфере теплоснабжения – 53,5%. В сравнении с периодами 2023-2024 годов удалось остановить дальнейший рост износа. Все это благодаря работе по модернизации», – сообщил Сергей Латынин.

Особо глава департамента остановился на объектах теплоснабжения, являющихся технологически сложными системами. Муниципалитетами утверждены и согласованы с Приокским управлением Ростехнадзора пятилетние планы (с 2025 по 2030 год) замены сетей, отработавших нормативный срок. Протяженность плановая – более 60 километров. (Всего в Орловской области 488 км, за последние шесть лет заменено 84 км).

«Работа в данном направлении продолжается и в текущем году планируют капитально отремонтировать 18 километров тепловых сетей. В том числе удалось согласовать выделение федеральных средств на ремонт практически шести километров в городе Мценске, где зафиксирован высокий износ», – сообщил Сергей Латынин.

В сфере водоснабжения и водоотведения ремонту в текущем году подлежат 45 километров сетей. Планируется реконструкция водозаборного узла с установкой станции водоподготовки в Орле, канализационной насосной станции с подводом инженерных сетей в поселке Колпна. Всего планируют реконструировать 31 объект.

«На эти цели в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в текущем году выделено более 500 миллионов рублей. Из них 304 миллиона рублей – средства федерального бюджета», – сообщил Сергей Латынин.

Также высокую значимость в ходе подготовки к работе в зимних условиях имеет реализация мероприятий на объектах электросетевого хозяйства и газоснабжения. Организациями также утверждены программы подготовки. АО «Орелоблэнерго» и филиалом ПАО «Россети Центр» – «ОрелЭнерго» предусмотрены реконструкция и капитальный ремонт 33 км кабельных и воздушных линий, замена и ремонт десяти силовых трансформаторов, ремонт 121 трансформаторной подстанции, замена более 2000 изоляторов, 315 опор линий электропередач, 293 единиц электрооборудования. Общий объем финансирования – 1,2 млрд рублей.

АО «Газпром Газораспределение Орел» планирует ремонт 2289 шкафных регуляторных пунктов, 260 газовых распределительных пунктов, 339 установок защиты и обследования более 1 000 км газопроводов.

В целях сохранения набранных темпов ремонтных работ обеспечено взаимодействие с Федеральным центром, пояснил Сергей Латынин. Так, в текущем году с Минстроем России подписан меморандум о модернизации коммунальной инфраструктуры на территории Орловской области со сроком реализации до 2030 года. Объем лимитов средств федерального бюджета на трехлетний период доведен и составляет более 1 миллиарда рублей.

ИА “Орелград”