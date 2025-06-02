В Орловской области на треть снизилась аварийность в топливно-энергетическом комплексе

В администрации региона подвели итоги прошедшего отопительного сезона.

С докладом на заседании 2 июня выступил член правительства Орловской области – руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области Сергей Латынин.

С начала отопительного периода, по сведениям автоматизированной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, в Орловской области было зафиксировано 823 нарушения, из них 56 – аварий, 767 – инциденты (входят плановые ремонтные работы, переключения). Аварии произошли: 20 – в сфере холодного водоснабжения, 18 – в сфере электроснабжения, 14 – в сферах теплоснабжения и горячего водоснабжения, 4 – в сфере газоснабжения.

В аналогичном периоде прошлого года зафиксировано 1297 нарушений. За прошедший отопительный период произошло снижение аварийности на 36,5%, подчеркнул Сергей Латынин. По светофору «Аварийность» Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации регион находится на 16 месте в «зеленой зоне». Одной из причин снижения аварийности Латынин назвал проведение мероприятий по ремонту и реконструкции значимых объектов: пуск трех котельных в Орле, замена в регионе более 15 километров тепловых сетей (в двухтрубном исполнении), 10 км сетей водоснабжения.

«Основными причинами нарушения в поставке ресурсов являлись износ инфраструктуры, неблагоприятные погодные условия и террористические атаки на объекты топливно-энергетического комплекса», – сказал Сергей Латынин.

ИА “Орелград”