В Орле «Тойота» столкнулась с мотоциклом

Водитель двухколёсного транспорта попал в больницу.

ДТП случилось минувшим вечером в 21 час 10 минут у дома по улице Гайдара, 44.

Как рассказали в ГАИ Орловской области, 52-летний водитель выезжал на автомобиле «Тойота Королла» с прилегающей территории на проезжую часть. В этот момент машина столкнулась с мотоциклом «Рейсер RC300-GY8».

Им управлял 37-летний мужчина. Мотоцикл двигался со стороны улицы Толстого в сторону улицы Раздольной.

В итоге мотоциклиста пришлось госпитализировать.

Ранее стало известно, что на Орловщине в ДТП погибли двое пассажиров «Лады».

ИА «Орелград»