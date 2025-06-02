В Орле «Тойота» столкнулась с мотоциклом

Водитель двухколёсного транспорта попал в больницу.
ДТП случилось минувшим вечером в 21 час 10 минут у дома по улице Гайдара, 44.
Как рассказали в ГАИ Орловской области, 52-летний водитель выезжал на автомобиле «Тойота Королла» с прилегающей территории на проезжую часть. В этот момент машина столкнулась с мотоциклом «Рейсер RC300-GY8».
Им управлял 37-летний мужчина. Мотоцикл двигался со стороны улицы Толстого в сторону улицы Раздольной.
В итоге мотоциклиста пришлось госпитализировать.
Ранее стало известно, что на Орловщине в ДТП погибли двое пассажиров «Лады».
ИА «Орелград»