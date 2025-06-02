В Орле «Тойота» столкнулась с мотоциклом

2.6.2025 | 12:20 Новости, Происшествия

Водитель двухколёсного транспорта попал в больницу.

Фото: ГАИ Орловской области

ДТП случилось минувшим вечером в 21 час 10 минут у дома по улице Гайдара, 44.

Как рассказали в ГАИ Орловской области, 52-летний водитель выезжал на автомобиле «Тойота Королла» с прилегающей территории на проезжую часть. В этот момент машина столкнулась с мотоциклом «Рейсер RC300-GY8».

Им управлял 37-летний мужчина. Мотоцикл двигался со стороны улицы Толстого в сторону улицы Раздольной.

В итоге мотоциклиста пришлось госпитализировать.

Ранее стало известно, что на Орловщине в ДТП погибли двое пассажиров «Лады».

ИА «Орелград»


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