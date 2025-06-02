На Орловщине назначен новый директор представительства АО «СО ЕЭС»

Юрия Харламова сменил Максим Ставцев.

Об этом сообщили в компании.

Харламов возглавлял орловское представительство АО «Системный оператор Единой энергетической системы» с 2012-го года. Как пояснили в компании, он «ушёл на заслуженный отдых». Также его отметили почётной грамотой губернатора Орловской области.

Максим Ставцев родился в Орле в 1993-м году. Стал «бакалавром» и «магистром» на кафедре «Автоматизированные системы управления тепловыми процессами» НИУ «Московский энергетический институт». В 2016-м году начал трудовую деятельность в сфере электроэнергетики.

В 2018-м начал работать в АО «СО ЕЭС». Трудился в «Региональном диспетчерском управлении энергосистемы Тульской области» в отделе технического контроллинга в качестве ведущего эксперта.

ИА «Орелград»