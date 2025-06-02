Парахин упрекнул тепловиков во внезапном вскрытии асфальта

2.6.2025 | 16:40 ЖКХ, Новости

Мэр Орла заявил, что это делают «под предлогом проведения аварийных работ».

Фото: vk.com/vk_orel

Претензия была высказана руководителю филиала РИР Энерго – «Орловская генерация» Олегу Афанасьеву на заседании правительства региона 2 июня. По словам Юрия Парахина, на минувшей неделе провели совещание, определив проблемные точки взаимодействия.

«В основном это проведение работ на дорогах города Орла без разрешения соответствующих служб, под предлогом проведения аварийных работ, – пояснил Юрий Парахин. – Договорились, чтобы такого не повторялось, особенно на дорогах, которые только-только были выполнены либо в капитальном ремонте, либо в рамках национальных проектов. Вторая проблема – это длительные сроки восстановления полотна, после проведения аварийных работ, и гарантийных обязательств».

Юрий Парахин ожидает, что будет заключено дополнительное соглашение с ресурсоснабжающими организациями, в том числе и с «Орловской генерацией». Губернатор Андрей Клычков поддержал тему.

«Городская инфраструктура порой страдает, когда по проведенным работам начинаются ремонтные – по вашим сетям. И, к сожалению, я должен сказать, что ни разу не видел надлежащего восстановления, – подчеркнул Андрей Клычков. – Есть место и просадкам, и всему остальному, но так не должно быть в нашей деятельности».

Губернатор выразил надежду на синхронизацию, тем более, у тепловиков и города есть утвержденный план мероприятий на год и даже более. Даже выполнять срочные аварийные работы нужно с пониманием городской инфраструктуры, транспортного потока, движения пешеходов, подчеркнул губернатор.

ИА “Орелград”


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