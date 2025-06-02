Орловцев призвали к особой бдительности

Предупреждение распространил Научно-исследовательский центр Мониторинга и профилактики деструктивных проявлений в образовательной среде.
Каждого гражданина России призывают быть бдительным — на фоне роста количества преступлений на объектах инфраструктуры.
Так, орловцев просят
- обращать внимание на признаки готовящихся диверсий и террористических актов;
- незамедлительно сообщать о подозрительных людях и предметах в правоохранительные органы (используя короткий номер 112);
- знать алгоритм действий в режиме ЧС.
Проявлять повышенную бдительность вблизи
- железнодорожных путей;
- мостов и тоннелей;
- энергообъектов и других стратегических точек.
Обращать внимание на
- подозрительных лиц, которые занимаются съёмкой, имеют при себе рюкзаки, демонстрируют необычное поведение;
- сумки и коробки, другие предметы, оставленные без присмотра;
- любые странные действия, происходящие рядом с объектами инфраструктуры.
«Безопасность общества зависит от каждого из нас!», – напомнили в Научно-исследовательском центре.
ИА «Орелград»