Орловцев призвали к особой бдительности

Предупреждение распространил Научно-исследовательский центр Мониторинга и профилактики деструктивных проявлений в образовательной среде.

Каждого гражданина России призывают быть бдительным — на фоне роста количества преступлений на объектах инфраструктуры.

Так, орловцев просят

обращать внимание на признаки готовящихся диверсий и террористических актов;

незамедлительно сообщать о подозрительных людях и предметах в правоохранительные органы (используя короткий номер 112);

знать алгоритм действий в режиме ЧС.

Проявлять повышенную бдительность вблизи

железнодорожных путей;

мостов и тоннелей;

энергообъектов и других стратегических точек.

Обращать внимание на

подозрительных лиц, которые занимаются съёмкой, имеют при себе рюкзаки, демонстрируют необычное поведение;

сумки и коробки, другие предметы, оставленные без присмотра;

любые странные действия, происходящие рядом с объектами инфраструктуры.

«Безопасность общества зависит от каждого из нас!», – напомнили в Научно-исследовательском центре.

ИА «Орелград»