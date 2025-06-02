Орловцев призвали к особой бдительности

2.6.2025 | 17:01 Важное, Закон и порядок, Новости

Предупреждение распространил Научно-исследовательский центр Мониторинга и профилактики деструктивных проявлений в образовательной среде.

Фото: ИА «Орелград» (иллюстративное)

Каждого гражданина России призывают быть бдительным — на фоне роста количества преступлений на объектах инфраструктуры.

Так, орловцев просят

  • обращать внимание на признаки готовящихся диверсий и террористических актов;
  • незамедлительно сообщать о подозрительных людях и предметах в правоохранительные органы (используя короткий номер 112);
  • знать алгоритм действий в режиме ЧС.

Проявлять повышенную бдительность вблизи

  • железнодорожных путей;
  • мостов и тоннелей;
  • энергообъектов и других стратегических точек.

Обращать внимание на

  • подозрительных лиц, которые занимаются съёмкой, имеют при себе рюкзаки, демонстрируют необычное поведение;
  • сумки и коробки, другие предметы, оставленные без присмотра;
  • любые странные действия, происходящие рядом с объектами инфраструктуры.

«Безопасность общества зависит от каждого из нас!», – напомнили в Научно-исследовательском центре.

ИА «Орелград»


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