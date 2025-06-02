На Орловщине осудили экс-главу сельского поселения

2.6.2025 | 13:25 Криминал, Новости

Чиновницу признали виновным в присвоении бюджетных средств.

Фото: ИА «Орелград»

Дело рассматривал Ливенский районный суд.

На скамье подсудимых оказалась орловчанка, ранее занимавшая должность главы администрации Урыновского сельского поселения (Должанского района). Ей вменялось «присвоение, совершённое с использованием служебного положения».

Обстоятельства дела были довольно интересными. Установлено, что женщина изготовила договор на оказание услуг, внеся туда ложные сведения — о необходимости работ по содержанию водонапорной башни. Как уточнили в орловском управлении СКР, объект находится в селе Верхнее Долгое.

Цена услуги составляла 28 тысяч 800 рублей. Фактически работы не проводились. Предприниматель, подписав договор и получив деньги, перечислил их на счёт теперь бывшей, а тогда действующей чиновницы. Однако обман вскрылся.

В итоге суд оштрафовал её на целых 100 тысяч. Также женщину лишили права занимать ответственные должности на протяжении одного года.

ИА «Орелград»


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