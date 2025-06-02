В Орле сдача аэропорта отодвинулась ещё на три года

2.6.2025 | 13:40 Важное, Новости, Транспорт

Соответствующее постановление утвердил губернатор Орловской области.

Фото: ИА «Орелград»

Согласно этому документу, первый этап реконструкции аэропорта должен завершиться в 2028-м году. В его рамках инфраструктуру доведут до требований, которые предъявляются к посадочным площадкам.

Согласно постановлению Андрея Клычкова, предполагаемая стоимость первой очереди реконструкции составит до 3 миллиардов 672 миллионов 165 тысяч рублей. Из них около 673 миллионов поступят из областной казны.

Ранее выполнением этого задания занималось НАО «Ирмаст-Холдинг». Контракт расторгли в мае. В предыдущий раз датой окончания работ указывалось 26 декабря текущего года.

Уголовным делом, возбуждённом по данному объекту, занимается Следственный комитет России.

ИА «Орелград»


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