Новые правила летней продажи алкоголя введут в Орловской области

Действие новых правил будет рассчитано по 2031 год включительно.

Губернатор Андрей Клычков утвердил «Положение об осуществлении розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в сезонном зале (зоне) обслуживания посетителей в Орловской области». Документ принят во исполнение отдельных положений Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Постановление губернатора вступит в силу с 1 сентября 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2031 года. Контроль за его исполнением возложен на заместителя губернатора по планированию, экономике и финансам. Положение устанавливает требования к размещению и обустройству сезонного зала либо зоны обслуживания посетителей для розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. Оценка соблюдения установленных требований возложена на региональный департамент промышленности и торговли.

Согласно документу, розничная продажа алкоголя в сезонном зале допускается только при наличии лицензии. Под данный вид лицензирования подпадают такие объекты общественного питания, как рестораны, бары, кафе и буфеты, у которых имеются сезонные залы, примыкающие к ним. Розничная продажа в таких хонах допускается только в период с 15 апреля по 15 октября. Местом размещения сезонного зала может являться лишь земельный участок, на который организация имеет право владения, пользования или распоряжения.

«Сезонный зал должен непосредственно примыкать к стационарному объекту общественного питания или отстоять на расстоянии не более 10 метров от него, или располагаться со стороны фасада либо иных внешних поверхностей здания, строения, сооружения, в котором осуществляется деятельность по оказанию услуг общественного питания, – говорится в постановлении губернатора. – При этом границы сезонного зала не должны нарушать права собственников и пользователей соседних помещений, зданий, строений, сооружений».

Указанное выше расстояние в 10 метров измеряется по прямой линии от любой точки внешнего периметра здания, строения, сооружения, в котором осуществляется деятельность по оказанию услуг общественного питания, до ближайших к такому строению элементов сезонного зала. К обустройству сезонных залов также установлено обязательное требование: наличие столов, стульев, кресел или диванов.

Чтобы получить разрешение на сезонную торговлю алкоголем, потребуется обратиться в региональный департамент. Его сотрудники должны провести обследование и выдать заключение о соответствии сезонного зала требованиям. Если зал требованиям не соответствует, разрешение не выдадут. Основанием для отказа в выдаче разрешения также является выявление в поданных владельцем торговой точки документах недостоверной, искаженной или неполной информации.

ИА «Орелград»