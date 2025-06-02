В орловском храме впервые за сто лет прошло богослужение

2.6.2025 | 16:27 Новости, Общество

Это произошло в Дмитровском районе в селе Осмонь.

Фото: Орловская митрополия

Новость сообщили в Орловской митрополии.

Местный храм Вознесения Господня закрыли в 20-х годах минувшего века. После этого он находился в запустении.

Силами верующих храм благоустроили внутри и снаружи, на прилегающей территории. Только после этого здесь состоялась божественная литургия.

В ней участвовали прихожане храма великомученика Димитрия Солунского (из Дмитровска), жители Осмоня, а также соседних населённых пунктов.

Ранее в Дмитровском районе литургия прошла в церкви Николая Чудотворца, которая находится селе Обратеево. Богослужение состоялось в день памяти святого, особенного любимого в России. Пока что этот храм находится в руинированном состоянии.

ИА «Орелград»


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