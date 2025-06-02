Угонщик выкинул водителя из «Мерседеса» на светофоре

2.6.2025 | 15:25 Криминал, Новости, Транспорт

Подозреваемого в дерзком преступлении задержала орловская полиция.

ИА “Орелград”

Как рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области, потерпевший обратился в отделение по Заводскому району Орла. Мужчина лишился своего «Мерседеса» (купленного за 800 тысяч рублей).

Угон произошёл в криминальных традициях 90-х годов. Водитель остановился на запрещающий сигнал светофора. В этот момент преступник открыл переднюю дверь, вытащил его из салона, сел за руль и уехал.

Очевидцы доставили потерпевшего в полицию. Автомобиль разыскивали силами экипажей ДПС и сотрудников уголовного розыска.

Также было возбуждено уголовное дело. Отметим, что подозреваемому вменялось завладение автомобилем «без цели хищения» – но «с применением насилия» (в то же время «не опасного для жизни или здоровья»). Максимальное наказание за такие поступки — штраф в размере до 200 тысяч рублей или лишение свободы на срок до семи лет.

В итоге был найден сначала автомобиль, а потом и подозреваемый. Его задержали и допросили. Сейчас он находится под стражей. Следствие продолжается.

ИА «Орелград»


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