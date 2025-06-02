22 июня в Орле зажжётся «Свеча Памяти»

Потомки победителей вспомнят о начале Великой Отечественной войны.

Орёл вновь присоединится к Международной мемориальной акции «Свеча Памяти». Она состоится 22 июня — в День памяти и скорби. Об этом стало известно на совещании у губернатора Орловской области, которое состоялось сегодня.

Акция «Свеча Памяти» проходит в России с 2009-го года. Впервые она была приурочена к 65-й годовщине снятия блокады Ленинграда.

Также 22-го июня Орёл присоединится ко всероссийскому мероприятию «Огненные картины войны».

Планируются и мероприятия в честь освобождения Орла от фашистов — на 5-е августа и соседние числа. Кроме того, летом и осенью этого года состоятся 2-й и 3-й этапы ежегодной «Вахты памяти».

Ранее в рамках первого этапа на Кривцовском мемориале захоронили с почестями 130 воинов Красной армии, погибших при освобождении Болховского района. Имена шестерых из них удалось установить.

ИА «Орелград»