22 июня в Орле зажжётся «Свеча Памяти»

2.6.2025 | 14:30 История, Новости

Потомки победителей вспомнят о начале Великой Отечественной войны.

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

Орёл вновь присоединится к Международной мемориальной акции «Свеча Памяти». Она состоится 22 июня — в День памяти и скорби. Об этом стало известно на совещании у губернатора Орловской области, которое состоялось сегодня.

Акция «Свеча Памяти» проходит в России с 2009-го года. Впервые она была приурочена к 65-й годовщине снятия блокады Ленинграда.

Также 22-го июня Орёл присоединится ко всероссийскому мероприятию «Огненные картины войны».

Планируются и мероприятия в честь освобождения Орла от фашистов — на 5-е августа и соседние числа. Кроме того, летом и осенью этого года состоятся 2-й и 3-й этапы ежегодной «Вахты памяти».

Ранее в рамках первого этапа на Кривцовском мемориале захоронили с почестями 130 воинов Красной армии, погибших при освобождении Болховского района. Имена шестерых из них удалось установить.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования