В Орле на перекрёстке Горького и 60-летия Октября ограничили движение

Ограничения введены на длительный срок.

Речь идёт о территории у дома по улице Горького, 50-А. Он находится прямо на перекрёстке.

Орловский филиал «РИР Энерго» проводит здесь масштабные работы. Их цель — модернизация участка тепломагистрали.

В связи с этим до 31 июля на участке у данного дома, который относится к улице 60-летия Октября, вводятся ограничения движения транспорта.

Также до 8 июня будет полностью перекрыто движение транспорта на территории у того же дома, которая относится уже к самой улице Горького. Водителям предлагается объезжать участок по маршрутам «60-летия Октября — Октябрьская — Приборостроительная» и «Карьерная — Пожарная — 8 Марта».

Этот запрет изменит и маршруты общественного транспорта. С сегодняшнего дня и по 8-е июня троллейбус №6 не будет ходить вовсе.

Троллейбус №5 изменит маршрут в период с сегодняшнего дня по 31-е июля. Временная схема движения будет следующей: «Раздольная — Металлургов — Московское шоссе — Московская — 1-я Посадская — Полесская — Лескова — Наугорское шоссе». В обратном направлении троллейбус проследует по маршруту «Наугорское шоссе — Лескова — Тургенева — 1-я Посадская — Московская — Московское шоссе — Металлургов — Раздольная».

Также будет временно перенесена и остановка общественного транспорта, которая располагается у данного здания — к дому по 60-летия Октября, 14.

Информацию сообщили в Администрации Орла.

ИА «Орелград»