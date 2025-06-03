Для будущих орловских избирателей проведут конкурс

Участие в нем могут принять и молодые избиратели, уже получившие право голоса.

Избирательная комиссия Орловской области объявила о старте конкурса «Выборы в ракурсе». Проводится он в целях повышения правовой культуры молодых и будущих избирателей, повышения интереса к теме выборов, в том числе истории выборов, правового просвещения по вопросам избирательного права и избирательного процесса, а также просто ради популяризации избирательной системы.

Конкурс проводится Избирательной комиссией Орловской области совместно с территориальными избирательными комиссиями города Орла и молодежными избирательными комиссиями региона. Срок проведения: со 2 июня по 30 сентября 2025 года. Организаторы предусмотрели следующие тематические номинации: «Выбор за тобой!»; «Мы на выборы идем!»; «Голосую впервые!»; «Интеллектуальные выборы». По условиям, принимая участие в конкурсе, участники тем самым дают свое согласие на обработку и распространение персональных данных, а также соглашаются с тем, что их персональные данные и изображения могут быть использованы организатором в изданиях, выставках и иных мероприятиях без дополнительного согласования.

К участию допускаются граждане Российской Федерации, проживающие на территории Орловской области, в возрасте от 14 до 35 лет включительно, в том числе коллективы авторов. Конкурс проводится с определением трех победителей в каждой номинации. Участникам необходимо представить работу, посвященную вопросам избирательного права и избирательного процесса, в одной из типовых форм. Например, в номинации «Выбор за тобой!» надо представить видеоролик в форме рассказа, репортажа, сюжета и рассказать о значении и важности выборов в современном обществе.

В номинации «Мы на выборы идем!» следует представить один рисунок, одно фото или один коллаж об участии в голосовании членов одной семьи в графическом формате, в номинации «Голосую впервые!» – фоторепортаж о своем участии в выборах в качестве впервые голосующего на избирательном участке, в номинации «Интеллектуальные выборы» – не менее трех ребусов, не менее одного кроссворда или не менее пяти вопросов с визуализацией (картинки, фото, музыкальный или видеовопрос) на тему избирательного права и избирательного процесса. Обязательно с предоставлением правильных ответов.

ИА «Орелград»