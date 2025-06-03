Систему помощи инвалидам расширят в Орловской области

Модернизация системы продиктованы изменениями на федеральном уровне.

Депутаты Орловского облсовета в первом чтении рассмотрели вопрос о внесении изменений в Закон «Об отдельных правоотношениях в сфере социальной защиты населения и социального обслуживания граждан в Орловской области». Законопроект был разработан в связи с изменениями, произошедшими на федеральном уровне. В частности, с 1 марта 2025 года в целом по России введен комплексный подход к предоставлению инвалидам услуг по реабилитации и абилитации. На это обратили внимание в прокуратуре региона.

В частности, прокурор Орловской области Алексей Тимошин предложил внести изменения в закон области «Об отдельных правоотношениях в сфере социальной защиты населения и социального обслуживания граждан в Орловской области». «Проектом закона предложено установить дополнительные полномочия правительства региона в сфере комплексной реабилитациии абилитации инвалидов, ранней помощи детям от рождения до 3 лет, имеющим ограничения жизнедеятельности либо риск развития ограничений жизнедеятельности, в целях профилактики инвалидности», – пояснили в пресс-службе надзорного ведомства.

Инициативу прокурора депутаты поддержали и одобрили поправки в первом чтении. Законопроект определяет состав государственной системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, ее основные направления и перечень услуг в рамках ее реализации. Кроме того, федеральное законодательство теперь предусматривает разработку и утверждение стандартов оказания услуг по отдельным основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидов. И в целом планируется провести поэтапный переход реабилитационных организаций к реализации мероприятий и оказанию услуг в соответствии с такими стандартами в сроки, определяемые высшим органом государственной власти субъекта Российской Федерации.

То есть речь в данном случае идет о полномочиях региона, а пока таких полномочий у областных властей нет. Поэтому законопроектом и было предложено наделить необходимыми дополнительными полномочиями в указанной сфере правительство Орловской области. Кроме того, новым федеральным законом закреплено, что в целях профилактики инвалидности детям от рождения до 3 лет, имеющим ограничения жизнедеятельности либо риск развития ограничений жизнедеятельности, и их семьям предоставляется ранняя помощь.

Но положение об организации и осуществлении такой помощи тоже должно утверждаться высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации. Соответствующее полномочие после утверждения поправок также получит правительство региона. Еще одно новшество – обязательным станет использование государственной информационной системы «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере» при реализации органами исполнительной власти специальной компетенции Орловской области полномочий в сфере социального обслуживания граждан, в частности, при исполнении индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов.

ИА «Орелград»