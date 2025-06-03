«Прошу не обижаться»: в Орловской области могут отметить фольклорный праздник

«Троицкие хороводы» в Хотынецком районе под угрозой.

Тему допустимости массовых мероприятий подняли в комментариях к прямому эфиру губернатора в соцсетях 2 июня. Будут ли Троицкие хороводы, которые планировались на выходные?

«Голова кипит по этому поводу, – поделился Андрей Клычков. – С одной стороны, у меня огромное желание провести праздник. С другой стороны, на утро намечен оперативный штаб. На фоне событий, которые произошли в Брянской и Курской областях, будем с силовиками обсуждать. Я прошу на меня не обижаться, если решение будет принято – не проводить. Принципиальное значение имеет безопасность. Если уже пошли по гражданской инфраструктуре, то мне недопустимо рисковать, даже теоретически. Завтра дам итоговое решение», – пообещал Андрей Клычков.

Глава региона отметил, что активно идет подготовка. Уже многое сделали для праздника, потратили достаточно средств, в том числе внебюджетных, сообщил Клычков. Напомним, анонсировалось, что 8 июня в селе Льгов на поляне Троицкого луга состоится 25-й Международный фольклорный праздник «Троицкие хороводы в Орловском Полесье». Открытие запланировано на 11:00. Праздничные гуляния планировались на протяжении всего дня.

В минувшие выходные в Курской области в результате железнодорожной аварии пострадали три человека: машинист и два его помощника. В Брянской области сошел с путей пассажирский поезд: семь человек погибли, десятки пострадали.

ИА “Орелград”