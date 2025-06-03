Горячая вода возвращается в Орёл с промедлением

Об этом предупредили в филиале АО «РИР Энерго» – «Орловская генерация».

Сотрудники предприятия ещё не устранили все повреждения, выявленные в ходе испытаний тепловых сетей. В работе остаются 9 таких проблем, влияющих на горячее водоснабжение жилых домов.

На сегодняшний день горячая вода вернулась в 351 многоквартирный дом. Ещё в 21 дом услуга вернётся после завершения ремонтных работ – по следующему графику:

4 июня:

ул. Рощинская, д. 37, 31, 29, 27,

переулок Аптечный, д. 2,

ул. Маринченко, д. 16, 30, 32.

5 июня:

ул. Пролетарская Гора, д. 7.

7 июня:

ул. Раздольная, д. 76/2, 76/4,

ул. Рощинская, д. 37, 31, 29, 27,

ул. Октябрьская, д. 122, 124, 126, 128,

ул. Андрианова, д. 2, 4,

ул. Приборостроительная, д. 8.

«Приносим извинения за временные неудобства», – добавили в компании.

ИА «Орелград»