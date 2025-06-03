Горячая вода возвращается в Орёл с промедлением

3.6.2025 | 12:50 ЖКХ, Новости

Об этом предупредили в филиале АО «РИР Энерго» – «Орловская генерация».

Фото: ИА «Орёлград»

Сотрудники предприятия ещё не устранили все повреждения, выявленные в ходе испытаний тепловых сетей. В работе остаются 9 таких проблем, влияющих на горячее водоснабжение жилых домов.

На сегодняшний день горячая вода вернулась в 351 многоквартирный дом. Ещё в 21 дом услуга вернётся после завершения ремонтных работ – по следующему графику:

4 июня:

  • ул. Рощинская, д. 37, 31, 29, 27,
  • переулок Аптечный, д. 2,
  • ул. Маринченко, д. 16, 30, 32.

5 июня:

  • ул. Пролетарская Гора, д. 7.

7 июня:

  • ул. Раздольная, д. 76/2, 76/4,
  • ул. Рощинская, д. 37, 31, 29, 27,
  • ул. Октябрьская, д. 122, 124, 126, 128,
  • ул. Андрианова, д. 2, 4,
  • ул. Приборостроительная, д. 8.

«Приносим извинения за временные неудобства», – добавили в компании.

ИА «Орелград»


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