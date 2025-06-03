Горячая вода возвращается в Орёл с промедлением

Об этом предупредили в филиале АО «РИР Энерго» – «Орловская генерация».
Сотрудники предприятия ещё не устранили все повреждения, выявленные в ходе испытаний тепловых сетей. В работе остаются 9 таких проблем, влияющих на горячее водоснабжение жилых домов.
На сегодняшний день горячая вода вернулась в 351 многоквартирный дом. Ещё в 21 дом услуга вернётся после завершения ремонтных работ – по следующему графику:
4 июня:
- ул. Рощинская, д. 37, 31, 29, 27,
- переулок Аптечный, д. 2,
- ул. Маринченко, д. 16, 30, 32.
5 июня:
- ул. Пролетарская Гора, д. 7.
7 июня:
- ул. Раздольная, д. 76/2, 76/4,
- ул. Рощинская, д. 37, 31, 29, 27,
- ул. Октябрьская, д. 122, 124, 126, 128,
- ул. Андрианова, д. 2, 4,
- ул. Приборостроительная, д. 8.
«Приносим извинения за временные неудобства», – добавили в компании.
ИА «Орелград»