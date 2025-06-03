Объявлен новый конкурс на строительство аэропорта

3.6.2025 | 13:20 Новости, Транспорт

Орловские власти изменили задание для будущего подрядчика.

Фото: Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области

Ему предстоит не только завершить то, что не доделало НАО «Ирмаст-Холдинг» – то есть привести к финишу первый этап реконструкции. В задание добавлены «разработка рабочей документации и строительно-монтажные работы по 2 этапу».

Начальная (максимальная) цена контракта — около 2,2 миллиарда рублей. Приём заявок завершается 19-го июня. Выполнить задание нужно до 30-го июня 2028-го года.

Отметим, что накануне губернатор Андрей Клычков выпустил постановление, согласно которому сроки окончания реконструкции также сдвигались на 2028-й год. В нём речь шла о 1-м этапе работ, а также о доведении инфраструктуры аэропорта до требований, которые предъявляются к посадочным площадкам.

В качестве предельной стоимости всего этого указывались 3 миллиардов 672 миллионов 165 тысяч рублей.

ИА «Орелград»


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