В Орле установили второй бюст Столыпина

3.6.2025 | 12:10 Важное, Новости, Общество

Скульптуру разместили в сквере, названном в честь знаменитого политика.

Фото: oreltimes.ru

Напомним, что сквер имени Столыпина — это небольшая территория, которая находится с левой стороны от здания администрации области. Так её назвали совсем недавно — в 2024-м году.

Установка бюста была одобрена на горсовете в марте этого года. С соответствующей инициативой выступил директор Орловского филиала Среднерусского института управления — филиала РАНХиГС Павел Меркулов. Все работы, связанные со скульптурой, оплатило Орловское отделение «Российского военно-исторического общества».

Напомним, что в центре Орла существует ещё один бюст Столыпина. Он находится перед зданием исторического факультета ОГУ имени Тургенева (напротив сквера Ермолова и памятника генералу).

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования