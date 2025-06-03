В Орле установили второй бюст Столыпина

Скульптуру разместили в сквере, названном в честь знаменитого политика.

Напомним, что сквер имени Столыпина — это небольшая территория, которая находится с левой стороны от здания администрации области. Так её назвали совсем недавно — в 2024-м году.

Установка бюста была одобрена на горсовете в марте этого года. С соответствующей инициативой выступил директор Орловского филиала Среднерусского института управления — филиала РАНХиГС Павел Меркулов. Все работы, связанные со скульптурой, оплатило Орловское отделение «Российского военно-исторического общества».

Напомним, что в центре Орла существует ещё один бюст Столыпина. Он находится перед зданием исторического факультета ОГУ имени Тургенева (напротив сквера Ермолова и памятника генералу).

ИА «Орелград»