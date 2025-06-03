Из Орла в ДНР отправили мотоциклы

Также на Донбасс переправят комплекты покрышек для внедорожников.

Помощь оказал коллектив Президентской академии в Орле. Всего в различные подразделения вооружённых сил отправили 8 мотоциклов и 4 комплекта авторезины. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Покрышки предназначаются именно для лёгких военных внедорожников. Мотоциклы тоже подбирались с учётом их соответствия боевым условиям.

В частности, они способны резко увеличивать свою скорость — благодаря нужным объёмам двигателей. Также дополнительно на них установили специальную резину — для успешного передвижения по грунтовым дорогам. Кроме того, в волонтёрском штабе академии осмотрели и протянули болтовые соединения транспортных средств.

Известно, что груз уже доставлен на место.

ИА «Орелград»