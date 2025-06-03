Установлено имя погибшего солдата, найденного под Орлом

Идентифицировать личность бойца удалось по медальону.

Орловским поисковикам удалось идентифицировать личность красноармейца, погибшего под Орлом в годы Великой Отечественной войны. Как пояснили в пресс-службе Управления ФССП России по Орловской области, чей поисковый отряд «Память» принял участие в подъеме останков, находка была сделана вблизи села Вяжи Новосильского района, где в годы войны велись очень кровопролитные бои. Останки красноармейцев поисковики нашли на участке, где вела наступление 3-я армии под командованием генерала Горбатова.

«Этот район остается важным историческим местом, связанным с ожесточенными боями за освобождение Орловщины в 1943 году, – отметили в пресс-службе УФССП. – В результате совместных усилий поисковикам удалось обнаружить и поднять останки двух красноармейцев, погибших в сражениях. При одном из бойцов был найден личный опознавательный знак, известный как «смертный медальон». Артефакт был передан специалистам для проведения экспертизы, в ходе которой было установлено имя красноармейца».

Вкладыш медальона отлично сохранился, говорят поисковики, и его удалось расшифровать. Установлено, что погибшим бойцов Красной Армии являлся Иван Дмитриевич Беляков, родившийся в 1906 году в деревне Марково Молоковского района Калининской области. В армию он попал по призыву Молоковского районного военкомата, проходил службу в составе 269-й стрелковой дивизии. По архивным документам поисковики также определили, что Иван Беляков геройски пал смертью храбрых в ожесточенном бою 23 апреля 1942 года.

«Его супруга, Любовь Андреевна, продолжала жить в родных местах, – добавили в УФССП. – Останки обнаруженных бойцов после завершения экспертиз будут захоронены с воинскими почестями. Поисковые работы продолжаются: в ближайшие месяцы поисковики намерены обследовать соседние участки, где, по архивным данным, могут находиться незахороненные останки десятков солдат».

Добавим, что выезд на территорию Новосильского района был организован поисковым объединением «Отечество» под руководством заместителя начальника отделения оперативного дежурства УФССП России по Орловской области Александра Чепурновa. В нем, помимо отряда «Память», принимали участие поисковые отряды «Салют» и «Казачий дозор» из поселка Залегощь, а также отряд «Крылья Победы», созданный на базе колонии-поселения №7 УФСИН России по Орловской области.

ИА “Орелград”