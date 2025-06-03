На Орловщине будут выпускать медицинские трубки для дыхания

3.6.2025 | 10:40 Медицина, Новости

Наш регион станет первым, где производят подобную продукцию.

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

Такие трубки используются для помощи тяжёлым пациентам. Новость сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

Продукцию будут изготавливать на Орловском заводе резиновых изделий. Уже выпущена пробная партия.

Сейчас завершается процесс оформления регистрационного удостоверения. Когда все формальности будут соблюдены, завод начнёт выпускать новый вид товара уже для сбыта на рынке.

Ранее такие трубки поступали в Россию из-за границы — из Китая и Европы. Внутри страны они не производились.

ИА «Орелград»


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