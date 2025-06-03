Клычков дал на завершение «Мценской версты» ещё месяц

Изначально благоустройство должно было завершиться в октябре минувшего года.
На данный момент в карточке контракта на госзакупках значится другая финальная дата — 31 декабря 2024.
Сегодня на объекте побывал губернатор Андрей Клычков. В соцсетях он поделился впечатлениями.
«Объём работ очень большой – новая плитка, фонари, скамейки, новые деревья и клумбы», – рассказал он.
По словам Клычкова, благоустройство находится на финальном этапе. Губернатор дал подрядчику ещё месяц.
Напомним, в рамках проекта должны привести в порядок около километра местной улицы Ленина.
ИА «Орелград»