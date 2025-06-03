Клычков дал на завершение «Мценской версты» ещё месяц

3.6.2025 | 14:20 ЖКХ, Новости

Изначально благоустройство должно было завершиться в октябре минувшего года.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

На данный момент в карточке контракта на госзакупках значится другая финальная дата — 31 декабря 2024.

Сегодня на объекте побывал губернатор Андрей Клычков. В соцсетях он поделился впечатлениями.

«Объём работ очень большой – новая плитка, фонари, скамейки, новые деревья и клумбы», – рассказал он.

По словам Клычкова, благоустройство находится на финальном этапе. Губернатор дал подрядчику ещё месяц.

Напомним, в рамках проекта должны привести в порядок около километра местной улицы Ленина.

ИА «Орелград»


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