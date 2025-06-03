ООО «Фабер» задолжало сотрудникам 3,3 миллиона

В дело пришлось вмешаться прокуратуре Орловской области.

Факт нарушения зафиксировало подразделение ведомства по Железнодорожному району.

Задолженность по заработной плате сформировалась в период с января по май текущего года. Свои деньги не получили 34 сотрудника «Фабера». Зарплата выдавалась, но в усечённом размере — менее половины от должного.

По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело.

Также сама прокуратура возбудила административное дело в отношении юридического лица. Его рассмотрят в Государственной инспекции труда в Орловской области.

«Вопрос погашения задолженности по заработной плате остаётся на контроле прокуратуры», – добавили в ведомстве.

ИА «Орелград»