ООО «Фабер» задолжало сотрудникам 3,3 миллиона

В дело пришлось вмешаться прокуратуре Орловской области.
Факт нарушения зафиксировало подразделение ведомства по Железнодорожному району.
Задолженность по заработной плате сформировалась в период с января по май текущего года. Свои деньги не получили 34 сотрудника «Фабера». Зарплата выдавалась, но в усечённом размере — менее половины от должного.
По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело.
Также сама прокуратура возбудила административное дело в отношении юридического лица. Его рассмотрят в Государственной инспекции труда в Орловской области.
«Вопрос погашения задолженности по заработной плате остаётся на контроле прокуратуры», – добавили в ведомстве.
ИА «Орелград»