В Орел возвращается дворовый футбол

Заявки на участие в ДФЛ принимают до 5 июня. Открытие пройдет уже в эти выходные в Болховском микрорайоне.

Турнир призван объединить любителей футбола всех уровней подготовки. Предусмотрены четыре дивизиона: СуперЛига, Премьер-Лига, МедиаЛига, Открытая Лига. ДФЛ дает возможность каждому почувствовать себя героем поля, уверен организатор Дмитрий Мартынов.

Дворовая футбольная лига Орла – это не просто название. Матчи реально будут проходить на площадках во дворах жилых комплексов (которые возвела Объединенная домостроительная корпорация). Спортивная инфраструктура является важной частью проектов группы компаний. Член Правления ГК ОДСК Татьяна Борисова отмечает, что важно поддерживать инициативы по формированию сообществ, объединенных интересом к спорту и иным формам совместного досуга.

Подробная информация доступна в группе ДФЛ. 6 июня (пятница) – матч открытия нового сезона, 7 июня (суббота) – стартуют игры МедиаЛиги, 9–15 июня – старт СуперЛиги и Премьер-Лиги.

ИА “Орелград”