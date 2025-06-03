В Орле чиновники потратили на транспорт почти 34 миллиона рублей

Бюджетные расходы по данному направлению исполнены на 97 процентов.

В 2024 году в Орле бюджетные расходы по статье «Транспорт» составили 33,8 миллиона рублей или 97,4 процента к годовому плану. Об этом говорится в отчете об исполнении бюджета областной столицы за минувший год, представленного на сессии Орловского горсовета народных депутатов. Из указанной суммы субсидии организациям, перевозившим пассажиров по сезонным маршрутам к садово-дачным массивам, составили 1,5 миллиона рублей.

Обслуживание интернет-сайта «Транспорт-онлайн» обошлой городской казне в 100 тысяч рублей. Кроме того, 32,2 миллиона рублей было направлено в виду субсидий организациям, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок города Орла, – в целях возмещения недополученных доходов по льготным проездным билетам. Проще говоря, эти деньги мэрия передала муниципальному «Трамвайно-троллейбусному предприятию».

Кстати, на сессии перед депутатами выступил его нынешний руководитель Игорь Косолапов. По его словам, на маршруты выходят 13 трамваев, 13 автобусов и 13 троллейбусов. С начала текущего года предприятие получило финансовую поддержку дважды в размере 20,6 миллиона рублей, а также крупную субсидию в размере 226 миллионов рублей. Значительная часть этих средств была направлена на погашение долгов за автобусы, что позволило разблокировать счет предприятия.

«Кроме того, были приобретены запасные части для автобусов, троллейбусов и трамваев, а также для энергохозяйства, – сообщила пресс-служба Орловского горсовета. – Закуплены запасные части для энергослужб, чтобы минимизировать перебои в электроснабжении и остановки транспорта. Также приобретены материалы для ремонта трамвайных путей, который выполняется собственными силами».

Спикер горсовета Василий Новиков отметил важность того, чтобы муниципальное транспортное предприятие работало без сбоев, а жители могли своевременно добираться до работы, учебы и других важных мест. «Он подчеркнул, что стабильная работа общественного транспорта является одним из ключевых факторов, обеспечивающих качество жизни в городе», – добавили в пресс-службе городского парламента.

ИА «Орелград»