Администрация Орла уведомила о демонтаже трех торговых объектов

Они располагаются на улице Карачевской, в районе трамвайно-троллейбусного предприятия.

Два торговых киоска и один торговый лоток размещены с нарушением правил. Собственникам выделено 30 дней (с 30 мая), чтобы вывезти имущество самостоятельно.

Если это не будет сделано, последует принудительный демонтаж или перемещение объектов. При этом оплата расходов ложится на владельцев киосков и лотка.

Отметим, ранее поднимался вопрос о демонтаже мини-рынка на Карачевской. На фото эта площадка в феврале 2025 года.

ИА “Орелград”