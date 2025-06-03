Орловец перевёл деньги жене и попал в колонию

Житель Орловской области позарился на средства своего пассажира.

Любопытное дело рассмотрел Верховский районный суд. Местного жителя признали виновным в хищении средств со счёта.

Преступление произошло в январе этого года. Известно, что злоумышленник воспользовался мобильником человека, которого подвозил. При этом он перевёл средства не себе, а на счёт своей супруги.

Потерпевший потерял около 28 тысяч рублей. Когда всё вскрылось, похититель возместил ущерб в добровольном порядке,

Однако, как сообщает прокуратура Орловской области, суд всё же приговорил его к одному году и девяти месяцам колонии строгого режима. Ранее мужчина уже был судим.

ИА «Орелград»