Орловец перевёл деньги жене и попал в колонию

Житель Орловской области позарился на средства своего пассажира.
Любопытное дело рассмотрел Верховский районный суд. Местного жителя признали виновным в хищении средств со счёта.
Преступление произошло в январе этого года. Известно, что злоумышленник воспользовался мобильником человека, которого подвозил. При этом он перевёл средства не себе, а на счёт своей супруги.
Потерпевший потерял около 28 тысяч рублей. Когда всё вскрылось, похититель возместил ущерб в добровольном порядке,
Однако, как сообщает прокуратура Орловской области, суд всё же приговорил его к одному году и девяти месяцам колонии строгого режима. Ранее мужчина уже был судим.
ИА «Орелград»