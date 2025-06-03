Рынок автокредитования сократился почти вдвое

За пять месяцев 2025 года россияне взяли в кредит на машины 500 млрд рублей.

Это на 48% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В мае объем рынка автокредитования составил около 115 млрд рублей – на 2% больше, чем в апреле, но почти в два раза ниже мая 2024 года. 65% – кредиты на новые автомобили (из них 98,5% сделок приходится на китайские и российские бренды). Средний чек на машины с нулевым пробегом – 1,05 млн рублей (+15% с начала года), на авто бывшие в употреблении – 969 тыс. рублей (-10% с начала года). Такова аналитика ВТБ.

Негативные факторы для рынка – высокая ключевая ставка, строгая риск-политика ЦБ РФ, увеличение утилизационного сбора. К позитивным изменениям можно отнести скидки от дилеров для сокращения запасов. Ожидается переток спроса на вторую половину года.

По словам вице-президента ВТБ Константина Каракалова, рынок автокредитования переживает структурную перестройку. Банки фокусируются на качестве кредитного портфеля, особенно в сегменте подержанных автомобилей. Классическое кредитование уступает место субсидированным программам от государства и производителей. Текущая ситуация характеризуется переходом к более взвешенному подходу к продажам и кредитованию в условиях высоких ставок и ужесточения регуляторных требований.

Напомним, падение интереса к автокредитам в Орловской области отмечалось еще в конце 2024 года. Данные за октябрь и ноябрь предоставляло Объединенное кредитное бюро. К концу осени минувшего года количество новых автокредитов в Орловской области упало на 39%, их объем – на 41%, размер среднего чека – на 3% (1,1 млн рублей). Наш регион демонстрировал наибольший спад среди субъектов Черноземья.

ИА “Орелград”