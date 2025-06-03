«Спецавтобаза» сносит деревья ради новой аллеи

3.6.2025 | 16:30 Новости, Общество

Учреждение прокомментировало исчезновение зелени в Северном районе Орла.

Фото: vk.com/public217393158

Как рассказали на официальных ресурсах «Спецавтобазы», в районе домов по Московскому шоссе, 172 и 172-А, действительно спилили 20 деревьев. Уточняется, что это — сухостой, а снос санкционирован городской комиссией по зелёным насаждениям.

Также на участке произвели вырубку поросли. Как считают в учреждении, это «является важным этапом в процессе создания комфортной городской среды».

Всё это входит в комплекс мероприятий по созданию новой аллеи. Дополнительно здесь же убрали мусор, а также рекультивировали овраг.

«В ближайшее время… в нашем городе появится ещё один благоустроенный зелёный уголок, так радующий глаз», – пообещали представители «Спецавтобазы».

ИА «Орелград»


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