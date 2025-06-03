Россияне взяли 1,1 триллиона рублей по ипотеке

Средний размер кредита вырос до 4,7 миллиона рублей.

За пять месяцев 2025 года российские банки выдали ипотечные кредиты на сумму более 1,1 трлн рублей. Если сравнивать с аналогичным периодом 2024, то произошло снижение на 44%. При этом средний размер кредита вырос на 0,6 миллиона. Оценкой рынка поделились аналитики ВТБ.

В мае объем выдачи составил 264 млрд рублей. Эти средства банки выдали физлицам на покупку квартир, жилых домов и строительство. Аналитики констатируют снижение на 7% по сравнению с апрелем и падение почти в два раза относительно мая 2024 года. В первом случае значимую роль могли сыграть длительные выходные, снижая деловую активность. Падение по отношению к предыдущему году обусловлено высокой ключевой ставкой, жесткой риск-политикой Центробанка. Примечательно, что льготные кредиты остаются драйвером рынка. Выдача ипотечных кредитов с господдержкой выросла с 80 до 85%.

ВТБ сформировал предложения по поддержке рынка. Они включают увеличение субсидий банкам с авансовыми выплатами, отмену макропруденциальных надбавок для новых кредитов, роспуск накопленного макропруденциального буфера по льготной ипотеке. Банк ожидает, что данные меры будут учтены при принятии решений Центральным Банком и Правительством Российской Федерации для поддержания объемов ипотечного кредитования и сохранения комфортных условий для заемщиков.

Статистика по регионам опубликована на сайте Банка России. В Орловской области по данным за апрель 2025 года объем жилищных кредитов в рублях, предоставленных физическим лицам-резидентам, составил 1,159 млрд (в апреле 2024 было 1,671 млрд). Количество жилищных кредитов – 317 единиц (было 504). Средневзвешенный срок по жилищным кредитам – 307,5 месяца (более 25 лет). В апреле 2024 года было 294,7 месяца (24,5 года).

ИА “Орелград”