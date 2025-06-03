«Троицкие хороводы» проведут, но в Орле

Такое решение приняли на Оперативном штабе Орловской области.

О нём сообщил губернатор Андрей Клычков.

Праздник пройдёт на территории Орла — в ранее установленную дату, 8 июня. Планируется использовать Детский парк, сквер Дворянское гнездо и парк Победы.

«Свои подворья представят все муниципалитеты области, выступят лучшие творческие коллективы региона, гости Орловщины», – пообещал Клычков.

Губернатор объяснил решение требованиями безопасности. О возможных изменениях (вплоть до отмены мероприятия) стало известно накануне вечером.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»