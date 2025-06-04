Орловские компании добавили себе налогов на 15 миллионов рублей

4.6.2025 | 7:28 Важное, Новости, Экономика

Бизнес самостоятельно уточнил свои обязательства по налогу на имущество.

Фото: ИА “Орелград”

В Орловской области за январь-апрель 2025 года компании самостоятельно уточнили свои обязательства по налогу на имущество на общую сумму порядка 15 миллионов рублей. Об этом сообщает региональное Управление ФНС России. В ведомстве добавили, что по результатам проведенной контрольно-аналитической работы в этом году в бюджет уже поступило более 2,4 миллиона рублей, что выше аналогичного периода прошлого года в 4,7 раза.

«Рост поступлений от добровольного уточнения налоговых обязательств говорит об эффективной работе налоговых органов по информированию представителей бизнеса о результатах оценки налоговых рисков, – отмечает пресс-служба УФНС. – Оценить риски деятельности своей организации налогоплательщики могут и самостоятельно в личном кабинете налогоплательщика с помощью сервиса «Как меня видит налоговая».

С помощью этого сервиса, работающего по принципу социальной сети, можно оценить деятельность потенциального делового партнера. Причем запрошенные сведения выдается в форме выписки. Если пользователь личного кабинета юридического лица не согласен с полученными результатами, он вправе направить налоговикам запрос о корректировке сведений в выписке, приложив к нему подтверждающие его правоту документы.

«Сервис позволяет получить доступ к показателям финансово-хозяйственной деятельности, которые учитываются налоговым органом при выборе налогоплательщиков для проведения предпроверочного анализа и планирования проверок, – уточнили в УФНС. – На основании этой информации налогоплательщик может самостоятельно оценить риски деятельности своей организации, сделать «работу над ошибками» и избежать налоговой проверки».

Ранее депутаты Орловского облсовета рассмотрели отчет правительства региона об исполнении областного бюджета за первый квартал 2025 года. Согласно ему по налогу на имущество организаций в первом квартале 2025 года объем платежей в бюджет Орловской области составил 652,9 миллиона рублей и вырос по отношению к уровню первого квартала 2024 года на 14,6 миллиона рублей, или на 2,3 процента.

ИА “Орелград”


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