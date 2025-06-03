В Орловской области поддержат семейные предприятия

Новый региональный закон утвердили парламентарии.

Орловский облсовет народных депутатов в окончательной редакции утвердил закон «О развитии семейных предприятий в Орловской области».В соответствии с ним, семейным предприятием считается «субъект малого предпринимательства со среднесписочной численностью работников за предшествующий календарный год до пятнадцати человек», соответствующий установленным критериям. Членами семьи считаются супруги, родители и усыновители, дети, в том числе усыновленные, братья, сестры, внуки, дедушки и бабушки каждого из супругов, братья и сестры родителей каждого из супругов.

Правовую основу развития семейных предприятий в Орловской области составляет Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Семейное предприятие должно соответствовать одному или нескольким условиям по итогам предыдущего календарного года. Первое: члены одной семьи владеют суммарно более чем 50 процентами долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью либо складочном капитале хозяйственного товарищества, хозяйственного партнерства или более чем 50 процентами голосующих акций акционерного общества.

При этом один из членов семьи должен являться единоличным исполнительным органом такого юридического лица либо председателем совета директоров или наблюдательного совета, либо хотя бы на одного из членов семьи должно быть возложено ведение дел хозяйственного товарищества. Еще два критерия: не менее 50 процентов членов производственного кооператива, потребительского кооператива, крестьянского (фермерского) хозяйства относятся к членам одной семьи; не менее 50 процентов работников индивидуального предпринимателя, которые работают у него по основному месту работы, относятся к членам его семьи.

«Поддержка семейных предприятий может оказываться в формах, предусмотренных Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ», Законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Орловской области» и иными нормативными правовыми актами Орловской области, – говорится в тексте нового закона. – Решение о предоставлении мер поддержки семейным предприятиям принимается органами государственной власти Орловской области в отношении семейных предприятий, включенных в реестр семейных предприятий в Орловской области».

Ведение реестра семейных предприятий будет возложено на профильный департамент администрации Орловской области, который отвечает за сферу развития малого и среднего предпринимательства. Порядок оказания поддержки семейным предприятиям позднее разработает и утвердит правительство региона. Финансирование расходов, связанных с реализацией нового закона, будет обеспечено за счет средств областного бюджета.

ИА «Орелград»