В больнице Семашко начали делать внутриглазные инъекции

В орловском медучреждении осваивают новые методы при лечении сетчатки глаза.

Об этом рассказали в пресс-службе больницы.

Интравитреальные (внутриглазные) инъекции уже делают пациентам офтальмологического отделения. Лекарство вводят с помощью специальной, очень тонкой иглы. Только так оно может попасть в стекловидное тело глаза. Капли и мази проникнуть туда не могут.

Медицинскими показаниями для такой манипуляции являются заболевания сетчатки, сосудистой оболочки глаза и самого стекловидного тела. Например, такие как диабетическая ретинопатия, возрастная макулярная дегенерация, окклюзия сосудов сетчатки.

«Пациент практически ничего не ощущает», – отметили в учреждении. Также при манипуляции принимаются анестизирующие капли.

Укол делает только сам врач.

ИА «Орелград»