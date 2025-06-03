Орловских дошкольников кормили говядиной с антибиотиками

3.6.2025 | 11:40 Закон и порядок, Новости

О нарушениях рассказали в региональном управлении Россельхознадзора.

Фото: Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Информация прозвучала на региональной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

Как рассказал глава управления Евгений Чёрный, в текущем году зафиксировано 11 случаев, когда в социально значимых учреждениях Орловской областти выявлялась недоброкачественная сельхозпродукция.

В частности, в шести случаях в пище обнаружили лекарства – включая антибиотики. Они содержались в консервированной тушёной говядине, изготовленной в Ленинградской области (на двух предприятиях).

При этом все такие образцы поступили в ведомство из дошкольных образовательных учреждений. В нескольких пробах эксперты нашли следы не одного, а нескольких препаратов – азитромицина, мелоксикама, флуниксина.

В целом в каждой пятой пробе, отобранной в социально значимых учреждениях Орловщины, выявлены несоответствия по показателям качества и безопасности. В двух пробах установлены признаки фальсификации.

В то же время в Россельхознадзоре отметили, что орловские предприятия перестали попадать в подобные сводки. Вся продукция с признаками нарушения произведена за пределами региона.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования