В Орле заливают фундамент дома Лизы Калитиной

Об этом рассказал первый зампред облсовета Михаил Вдовин.
Он разместил в соцсетях фотографии, где видно, что на месте будущего дома уже подготовлены котлован и арматура. Проект предполагает замену фундамента на железобетонный.
Ранее Вдовин сообщал, что реставрация продвигается по плану. Параллельно в Петербурге продолжается создание сруба дома Калитиной. Его доставят в Орёл и соберут уже здесь.
Реставрация осуществляется силами частного инвестора, арендовавшего здание. Работы планируется завершить весной следующего года.
ИА «Орелград»