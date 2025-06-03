В Орле заливают фундамент дома Лизы Калитиной

3.6.2025 | 11:05 Культура, Новости

Об этом рассказал первый зампред облсовета Михаил Вдовин.

Фото: vk.com/mwdowin

Он разместил в соцсетях фотографии, где видно, что на месте будущего дома уже подготовлены котлован и арматура. Проект предполагает замену фундамента на железобетонный.

Ранее Вдовин сообщал, что реставрация продвигается по плану. Параллельно в Петербурге продолжается создание сруба дома Калитиной. Его доставят в Орёл и соберут уже здесь.

Реставрация осуществляется силами частного инвестора, арендовавшего здание. Работы планируется завершить весной следующего года.

Фото: vk.com/mwdowin

ИА «Орелград»


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