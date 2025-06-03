В Орле открылась выставка одного романа

Экспонатами выставки стали различные издания романа Тургенева.

В универсальном читальном зале Орловской областной библиотеки имени И.А. Бунина, в рамках цикла «Золотые страницы русской классики», начала работать выставка литературы, посвященная всего лишь одному роману Ивана Тургенева, но зато одному из самых известных – «Отцы и дети». Писать его Тургенев начал в 1860 году, а уже в 1862 году роман был впервые опубликован в «Русском вестнике» в 1862 году. В произведении Тургенев рассматривает конфликт между новым и старым поколениями, который увеличивает разрыв преемственности культурных традиций, поднимает вопросы смысла жизни, предназначения человека и путей развития России.

«Главная идея романа состоит в том, что дети и отцы могут исповедовать разные взгляды, разные ценности, но все они подчиняются одним и тем же законам природы, и счастье и несчастье каждого из них зависит от любви или ее отсутствия, – напоминают в «Бунинке». – На выставке представлены произведения Тургенева «Отцы и дети», изданные в разных издательствах и в разные годы, красочные иллюстрации к роману, литература о героях и истории его создания, а также книги о жизни и творчестве писателя».

Еще одна выставка под названием «Орловские писатели – детям» открылась в отделе краеведческих документов областной библиотеки, как и предыдущая, она проработает по 30 июня 2025 года. Выставка «Орловские писатели – детям» посвящена Международному дню защиты детей. В ее рамках экспонируются краеведческие издания, в том числе издание «Орел: история города для детей и их родителей», в котором представлены наиболее важные события и интересные факты, формировавшие историю нашего города.

«Книга «Большое путешествие по музею вместе с второклассником Сеней Бродилкиным и уссурийским медведем» – это путеводитель для детей по Орловскому краеведческому музею, – сообщают организаторы. – Увлекательная «Орловская азбука», поясняя каждую букву алфавита, поведет на прогулку по Орлу. Во время путешествия ребенок узнает о выдающихся личностях и достопримечательностях города».

На выставке также представлена детская художественная литература, в том числе рассказы Ивана Тургенева, сказки из собрания фольклористов Иосифа Каллиникова и Василия Глаголева, которые ранее не издавались, а также «Сказки, сказания и предания Новосильского края». Представлены стихи и сказки современных писателей, членов Орловской писательской организации.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»