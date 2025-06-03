В Орловской области стало больше «цивилизованной» земли

Банк земли стали шире на 44 земельных участка.

Как сообщает пресс-служба Управлениа Росреестра по Орловской области, на очередном заседании Оперативного штаба было принято решение о включении в региональный банк данных о земле еще 44 участков общей площадью 71 432 квадратных метров, которые предназначены для индивидуального жилищного строительства. Они расположены в Сосковском, Мценском, Урицком, Дмитровском, Троснянском и Малоархангельском районах. В целом в перечень участков и территорий, которые могут быть вовлечены под жилищное строительство, на сегодняшний день включено 625 участков и территорий общей площадью около 675 гектаров.

«Из них 82,6 гектаров уже вовлечены в хозяйственный оборот и используются под жилищное строительство, в том числе льготными категориями граждан, и расположены на территории города Орла, Орловского муниципального округа, Малоархангельского, Урицкого, Покровского и Должанского районов», – пояснила руководитель Управления Росреестра по Орловской области Надежда Кацура.

В ведомстве отмечают, что в регионе остается еще довольно много земли, которую можно использовать под жилищное строительство. Информация о ней находится в свободном доступе. Чтобы ее получить, достаточно воспользоваться возможностями сервиса «Земля для стройки» Единой цифровой платформы «Национальная система пространственных данных». Там же можно подобрать подходящий участок, посмотреть его местоположение, узнать его площадь, кадастровую стоимость и другие характеристики.

«Свободными пока остаются 516 земельных участков и территорий общей площадью 553 гектара для индивидуального жилищного строительства и 9 земельных участков и территорий общей площадью 41,5 гектаров для строительства многоквартирных жилых домов, – уточнили в пресс-службе регионального Управления Росреестра. – Напомним, проект «Земля для стройки» запущен в июле 2021 года и является частью государственной программы «Национальная система пространственных данных». Его цель – определить незадействованные территории, пригодные для вовлечения в индивидуальное жилищное и многоквартирное строительство».

Ранее Орелстат сообщал, что в первом квартале 2025 года в Орловской области организациями и индивидуальными застройщиками было построено 1110 квартир. Всего введено в эксплуатацию 115,9 тысячи квадратных метров общей площади жилых помещений. Населением за счет собственных и привлеченных средств возведено 546 жилых домов общей площадью 79,6 тысячи квадратных метров, ил 68,7 процента от всей площади нового жилья. Из них 132 жилых дома площадью 10,4 тысячи квадратных метров находятся на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства.

ИА «Орелград»