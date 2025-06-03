В Орле завели дело на микрокредитную компанию

Признаки нарушения закона усмотрели в ее рекламных листовках.

Орловское УФАС России возбудило антимонопольное дело в отношении микрокредитной компании «Русские финансы микрозаймы». Как сообщила пресс-служба ведомства, ранее в управление поступила информация о том, что реклама указанной компании распространяется при помощи листовок, наклеенных на окна здания. Речь идет о рекламе финансовых услуг. Антимонопольщики проверили поступивший сигнал и смотрели в происходящем признаки нарушения части 3.1 статьи 28 Закона «О рекламе».

«В рекламе «Займы на любые цели» отсутствовала информация предусмотренная законом, а именно предупреждение «Оценивайте свои финансовые возможности и риски», – пояснили в региональной антимонопольной службе. – УФАС возбудило дело в отношении компании «Русские финансы микрозаймы» по признакам нарушения Закона о рекламе. В случае установления вины организации грозит административная ответственность».

Тем временем Отделение по Орловской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу сообщило, что орловцы стали реже жаловаться на микрофинансовые организации. По сравнению с первым кварталом 2024 года в этом году количество вопросов к работе МФО у них сократилось на 40 процентов. Всего в Банк России от жителей Орловской области в первом квартале 2025 года поступили 38 обращений, связанных с микрофинансовыми организациями. Большая часть из них была связана с вопросами предоставления займов.

«С прошлого года МФО должны предупреждать заемщика о риске не справиться с платежами по займу, если на погашение долга у человека будет уходить больше 50 процентов его дохода, – пояснил по этому поводу заместитель управляющего Отделением Банка России по Орловской области Игорь Злобин. – А в 2025 году будут вводиться дальнейшие меры, направленные на снижение закредитованности граждан. Например, снижение переплаты по займам МФО с 130 до 100 процентов и ограничение количества одновременно действующих дорогих займов».

ИА “Орелград”