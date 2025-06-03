На Орловщине освоили 7 процентов финансирования нацпроектов

Бюджетные расходы оценили депутаты Орловского облсовета.

Исполнение бюджета региона за первый квартал 2025 года рассмотрели в ходе очередного заседания депутаты Орловского областного Совета. Доклад представил исполняющий обязанности руководителя регионального департамента финансов Дмитрий Шахов. По его словам, областной бюджет показал снижение доходов на 8,8 процентов относительно аналогичного периода предыдущего года. Докладчик отметил, что регион смог удержать высокий уровень социальных выплат и инвестиций в инфраструктуру.

«Общий объем доходов составил 11,45 миллиарда рублей, что на 1,098 миллиарда меньше, чем в первом квартале 2024 года, – сообщила пресс-служба Орловского облсовета. – Безвозмездные поступления уменьшились почти на четверть, главным образом из-за сокращения федеральных трансфертов. Расходы областного бюджета за 1 квартал 2025 года составили 12,489 миллиарда рублей (21 процент от плана года) с сокращением к уровню аналогичного периода 2024 года на 593 миллиона рублей, или на 4,5 процента».

Освоение средств на реализацию новых национальных проектов за первый квартал 2025 года составило 610 миллионов рублей, или 7,1 процента от плана года. Средства направлялись на реализацию 11 национальных проектов, самые крупные из них: «Молодежь и дети» – 329,2 миллиона рублей, или 17,3 процента от годового плана; «Семья» – 136,2 миллиона рублей, или 15,9 процента от годового плана; «Продолжительная и активная жизнь» – 98,7 миллиона рублей, или 8,2 процента от годового плана.

Отметим, что данные приведены за первые три месяца текущего года. С тех пор ситуация спела измениться. Так, на совещании с главами муниципальных образований на прошлой неделе губернатор Андрей Клычков заявил, что кассовые расходы по всем направлениям национальных проектов на текущий момент превысили 1,8 миллиарда рублей. Расходы непосредственно по муниципальным образованиям составили 852 миллиона рублей.

«В рамках национальных проектов в Орловской области планируется к реализации 41 региональный проект, – напомнили в пресс-службе губернатора. – Для их финансового обеспечения предусмотрено свыше 8,5 миллиарда рублей. Около 3,7 миллиарда составит финансирование девяти проектов, в реализации которых принимают участие муниципальные образования».

ИА «Орелград»