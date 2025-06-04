Деньги орловской пенсионерки нашлись под Белгородом

Их выманили мошенники.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, преступники ввели в заблуждение 72-летнюю жительницу Северного района Орла. Они получили доступ к её мобильнику и перевели чужие средства на расчётный счёт некоего индивидуального предпринимателя. Известно, что ИП находится в Белгородской области в городе Губкине.

В итоге женщина потеряла 90 тысяч рублей.

Прокуратура Северного района направила иск в местный городской суд. Требование о возмещении ущерба удовлетворили.

«Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры», – указали в ведомстве.

ИА «Орелград»