На «Орловской ниве» выявили продукцию с бактериями

Также в колбасном цехе предприятия нашли фальсификаты.

Об этом рассказали в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Ещё в апреле ведомство отобрало в цехе образцы свиного мяса и колбасных изделий. Их исследовали в лаборатории. Результаты не порадовали.

Так, в мясе («свинина в полутушах охлаждённая») нашли бактерии из группы кишечной палочки. Как указывает ведомство, это свидетельствует о нарушении правил убоя, транспортировки или хранения продукции.

В колбасе «Деревенской» и сардельках «Обыкновенных» – компоненты, не заявленные в официальном перечне. Там содержались ДНК курицы и ДНК сои. Кроме того, ДНК курицы обнаружилось ещё в двух видах колбас – «Купеческой» и «Краковской». В свою очередь, это является признаком фальсификации продукции.

В итоге Россельхознадзор аннулировал все производственные ветеринарные сопроводительные документы на указанные товары, а также признал недействительными две декларации о соответствии. Кроме того, в отношении владельца продукции составили административный материал.

ИА «Орелград»