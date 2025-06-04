Корпорация развития получит бюджетные инвестиции

Соответствующее решение принял губернатор Орловской области.

Решение о предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств областного бюджета акционерному обществу «Корпорация развития Орловской области» принял губернатор Андрей Клычков. Он уже подписал соответствующее постановление. Инвестиция будет произведена путем приобретения в государственную собственность Орловской области 130 000 штук обыкновенных акций акционерного общества «Корпорация развития Орловской области» номинальной стоимостью 1000 рублей за одну акцию.

Как следует из постановления губернатора, цель предоставления бюджетных инвестиций: «для осуществления деятельности управляющей компании особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Орел» в части создания объектов инфраструктуры». Результатом вложений должно стать получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости.

Речь идет о реализации проекта «Геологическое изучение недр, включая поиск и оценку запасов технических подземных вод на участке недр АО «Корпорация развития Орловской области», расположенном в Мценском районе Орловской области». Он предусматривает проведение инженерных изысканий, включающих бурение поисково-оценочных скважин, работы по подготовке к строительству водозаборов для обеспечения функционирования ОЭЗ ППТ «Орел» в соответствии с условиями лицензии на пользование недрами, а также оформление паспортов на 10 водозаборных скважин. Проектом предусмотрено и проведение конкурсных процедур для определения подрядчика.

Корпорация развития Орловской области помогает компаниям в реализации инвестиционных проектов. Из информации на сайте регионального правительства следует, что это АО наделено полномочиями агентства развития. Оно является проводником как для вновь пришедших, так и уже работающих в регионе компаний, помогая им решать проблемы, связанные с реализацией инвестиционных проектов.

Агентство решает ряд важных задач: осуществляет комплексное сопровождение инвестпроектов; является единым оператором взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями; ведет подбор инвестплощадок на преференциальных территориях. Работает вся инвестиционная цепочка – от привлечения до запуска новых предприятий.

ИА “Орелград”