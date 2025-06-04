В Орле ООО «Содействие» оштрафовали на четверть миллиона

4.6.2025 | 12:10 ЖКХ, Новости

Управляющая компания не выполняла свои обязанности.

Орёл, Новосильская, 12. Фото: www.google.com/maps

Данные факты в ходе проверки установила прокуратура Железнодорожного района города Орла.

«Содействие» не принимало должных мер к содержанию общего имущества многоквартирного дома по Новосильской, 12. Первый подъезд здания залил дождь. Однако после этого коммунальщики не поторопились с ремонтом крыши, потолка и стен.

Было возбуждено административное дело. По итогам его рассмотрения компанию оштрафовали на 250 тысяч рублей.

За тем, чтобы нарушения оказались исправлены, также проследит районная прокуратура.

ИА «Орелград»


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