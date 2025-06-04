Орловские банкроты все чаще договариваются миром

Количество согласительных процедур в регионе растет.

В Орловской области поступления в рамках согласительных процедур в делах о банкротстве увеличились вдвое. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления ФНС России. Так, за январь-апрель 2025 года общие поступления от предприятий и граждан, в отношении которых возбуждены дела о банкротстве, составили 161 миллион рублей. Из них 123 миллиона рублей составили поступления по согласительным процедурам в делах о банкротстве, что на 82 миллиона рублей, или в два раза выше аналогичного периода прошлого года.

В целом по состоянию на 1 мая 2025 года в Орловской области в процедурах банкротства находятся 88 организаций и более 3000 граждан. В областной налоговой службе пояснили, что практика заключения согласительных процедур в последнее время применяется все шире. Она привлекает должников тем, что дает им возможность договориться с кредиторами о списании части долгов или отсрочке.

В этом случае дело о банкротстве останавливается, а финансовый управляющий прекращает свою работу. Однако должник обязан неукоснительно соблюдать условия договоренности и исправно платить. Если условия мирового соглашения нарушаются, дело снова попадает в суд, и процедура признания банкротства возобновляется. Основная задача согласительных процедур – восстановление платежеспособности банкрота, удовлетворение требований кредиторов и, что актуально для организаций, их сохранение.

«Это реальный способ сохранить бизнес и рабочие места, преодолеть финансовую неустойчивость и улучшить положение дел на предприятии, – добавили в пресс-службе УФНС. – Одним из видов согласительных процедур является мировое соглашение – альтернатива банкротству и последующей распродаже имущества должника. Оно может быть заключено на любой стадии рассмотрения дела о банкротстве».

Для должников существуют и другие инструментарии, например, процедура реструктуризации долгов гражданина. По словам налоговиков, она позволяет гражданину добровольно урегулировать свою задолженность без объявления себя банкротом, сохранить имеющееся у него имущество и не нести бремя неблагоприятных последствий. Восстановить платежеспособность и не допустить банкротства бизнеса поможет специальная площадка по реструктуризации долга, созданная ФНС России, напоминают также в ведомстве.

«Там должники и кредиторы при содействии налогового ведомства могут найти оптимальный путь урегулирования образовавшейся задолженности, пересмотреть условия и составить план погашения долга без санкций. Обратиться на площадку можно онлайн, направив заявку на официальном сайте ФНС России в разделе «Площадка реструктуризации долга» – «Обратиться на площадку реструктуризации долга». Меры поддержки подбираются индивидуально по результатам подробного анализа всех обстоятельств, связанных с долгом», – подсказывают в УФНС.

ИА “Орелград”