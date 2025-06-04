В Орловской области помолятся за тех, кто в пути

Орловская епархия начинает сотрудничество с Госавтоинспекцией.

В Орловской епархии обсудили вопросы сотрудничества с Госавтоинспекцией. Уже второе за последнюю неделю рабочее совещание прошло в резиденции Управляющего Орловской епархии. На нем были приняты решения о молитвенной поддержке участников дорожного движения и проведении просветительских мероприятий. Встреча прошла под руководством митрополита Орловского и Болховского Тихона. Главной темой обсуждения стала безопасность на дорогах и духовная поддержка всех участников дорожного движения — как водителей, так и пешеходов.

«Напомним, тревожная ситуация с дорожно-транспортными происшествиями в регионе и пути духовно-нравственного влияния на общество с целью снижения аварийности уже была в центре внимания 26 мая. Теперь рабочей группой составлен конкретный план действий, – сообщил информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ. – По итогам совещания принято решение совершить во всех храмах Орловской епархии 15 июня молебны о благополучии и сохранении жизни всех, кто находится в пути. Также запланировано освящение наиболее аварийно-опасных участков автомобильных дорог региона — мест, где особенно часто происходят дорожно-транспортные происшествия».

В воскресных школах при храмах при содействии сотрудников Госавтоинспекции пройдут тематические беседы и занятия. Кроме того, священники планируют основе посещать в лечебных учреждениях детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, для оказания духовной поддержки и молитвенной помощи. Также запланировано участие представителей духовенства в совместных с ГАИ рейдах – священники будут раздавать водителям памятки и молитвословы.

«Подобные инициативы призваны не только способствовать укреплению дисциплины на дорогах, но и напомнить о высокой нравственной ответственности каждого человека за жизнь ближнего — будь то водитель, пешеход или пассажир», – отмечает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.

По данным регионального УМВД, за четыре месяца 2025 года в Орловской области неудовлетворительные дорожные условия способствовали совершению 89 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 121 человек получил ранения различной степени тяжести и 12 человек погибли. А в целом за отчетный период времени на территории региона было зарегистрировано 1611 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 189 ДТП с пострадавшими.

В результате указанных ДТП 30 человек погибли и 262 человек получили ранения различной степени тяжести. Только в апреле на дорогах Орловской области произошло 434 аварии, в результате которых 7 человек погибли и 59 человек получили травмы и ранения. Всего же за четыре месяца 2025 года на автотрассах федерального значения произошло 39 ДТП, на автодорогах вне городов и населенных пунктов – 60.

По фактам грубых нарушений Правил дорожного движения в суд направлено 1455 материалов. По результатам их рассмотрения принято решение о лишении права управления транспортными средствами в отношении 166 лиц, еще 42 подвергнуты административному аресту, – информирует ведомство.

ИА “Орелград”